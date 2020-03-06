شكرا لقرائتكم شاهد.. خطأ أبو جبل أمام الترجى والقدر يمنع الزمالك من استقبال الهدف الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطأ محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في الإمساك بالكرة بعد الخروج من مرماه في أحد الكرات أمام الترجى التونسى في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين ملعب رادس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ليمنع القدر الفريق الأبيض من استقبال الهدف الثانى.

ويواجه الزمالك مع الترجى التونسى حاليا، بإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس وسط حضور 60 ألف مشجع يدعمون فريق الدم والذهب، وهى المواجهة الثالثة للفريقين خلال أقل من شهر، حيث تفوق الأبيض فى المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الأفريقى بثلاثية مقابل هدف، وكررها فى ذهاب دورى الأبطال بالقاهرة.