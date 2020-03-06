الترجى يتفوق على الزمالك في احصائيات الشوط الأول

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جدة - عمرو شويل تفوق الترجى التونسى على نظيره الزمالك في إحصائيات الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب رادس ضمن منافسات إياب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.
وانتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك والترجي التونسي بتقدم الأخير بهدف نظيف احرزه بلال بن ساحة في الدقيقة 5 من عمر المباراة المقامة بينهما علي استاد رادس ضمن مباريات العودة لدور الت 8 بدوري ابطال افريقيا.
وجاءت الاحصائيات كالتالى:
الترجي x الزمالك
التسديدات: 3-1
تسديدات على المرمى: 1-1
الاستحواذ: 58%-42%
الأخطاء: 18-12
البطاقات الصفراء: 1-1
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