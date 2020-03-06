شكرا لقرائتكم "كاف" يشكل لجنة لمتابعة انتشار كورونا في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الجمعة، أنه يتابع عن قرب الإجراءات التي تقوم بها الدول المتضررة من وجود فيروس كورونا بها.
وكانت ثماني دول إفريقية كشفت عن وجود حالات مصابة بفيروس كورونا، وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس والكاميرون وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال.
وذكر "كاف" في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن المنافسات التي ينظمها الاتحاد تقام بشكل طبيعي، حيث تستكمل منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية"، بالإضافة إلى إقامة بطولة كأس الأمم للاعبين المحليين في الكاميرون في الفترة من 4 إلى 25 من أبريل المقبل.
وأضاف البيان أن "كاف" شكل لجنة من مختلف المجالات وخاصة الطبية، لمراقبة تطور فيروس كورونا داخل البلدان الإفريقية.
واختتم الاتحاد الإفريقي بيانه بأنه ليس قلقا من تداعيات المرض في القارة السمراء، مبديا استعداده لاتخاذ كافة القرارات بخصوص المباريات والمنافسات الجارية حاليا، سواء بإقامتها بدون حضور جماهيري أو تأجيلها أو حتى إلغاء إقامتها إذا لزم الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر "كاف" يشكل لجنة لمتابعة انتشار كورونا في إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.