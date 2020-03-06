الزمالك يخسر من الترجي ويخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

خطف نادي الزمالك بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، رغم الهزيمة أمام الترجي بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد رادس، في إياب ربع نهائي البطولة.

واستفاد الزمالك من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، لينجح في خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وينتظر الزمالك المتأهل من مواجهة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي من أجل مواجهته في الدور نصف النهائي.

وبدأ الزمالك المباراة ضاغطا على دفاع الترجي، حيث أطلق يوسف أوباما، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس معز بن شريفية على مرتين. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وفي الدقيقة 3، تحصل الترجي على ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد محمود علاء، ونجح بلال بن ساحة، في إحراز الهدف الأول للترجي من ركلة الجزاء مسددا الكرة في منتصف المرمى.

وتحصل الثنائي بلال بن ساحة وطارق حامد، على بطاقتين صفراوين بعد اشتباك بدون كرة بينهما.

وفي الدقيقة 17، تحصل الترجي على ضربة ركنية من جهة اليمين، نفذها بلال بن ساحة، عرضية إلى داخل منطقة جزاء الزمالك، قابلها إبراهيما واتارا برأسية مرت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 25، أرسل محمد عبد الشافي، عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع الترجي من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة.

وانحصر اللعب في وسط ملعب المباراة، وسط استحواذ نسبي من لاعبي الترجي التونسي بعد مرور نصف ساعة.

وفي الدقيقة 32، أرسل إيهاب المباركي، عرضية من جهة اليمين أبعدها دفاع الزمالك من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة.

وسقط محمد أبو جبل، في الدقيقة 33، واشتكى من إشارات الليزر التي توجهها جماهير الترجي التونسي في المدرجات، نحو عينيه.

وفي الدقيقة 38، تحصل الزمالك على ضربة حرة نفذها أحمد سيد زيزو، ولكن أبعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة.

ومع بداية شوط المباراة الثاني، ضغط الترجي عن طريق حمدو الهوني، إلا أن عرضيته اصطدمت بأقدام محمود علاء.

وفي الدقيقة 47، أرسل حمد الهوني، عرضية من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، أبعدها طارق حامد ثم أبو جبل، عن مناطق الخطورة.

وتحصل إبراهيما واتارا، على بطاقة صفراء بعد اعتراضه بشكل غير لائق على حكم المباراة مصطفى غربال.

وتحصل مصطفى محمد، على بطاقة صفراء بعد احتكاكه بمدافع الترجي عبد القادر بدران.

وقام لاعبو الزمالك بتبادل الكرة في وسط الملعب في الدقائق العشر الأخيرة، من أجل عدم ترك فرصة للاعبي الترجي بالاستحواذ على الكرة.

ودخل كاسونجو بدلا من مصطفى محمد، في الدقيقة 81، قبل أن يشارك محمد حسن بدلا من يوسف أوباما في آخر تغييرات الفارس الأبيض.

تأخر الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف، في شوط المباراة الأول على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وبدأ الزمالك المباراة ضاغطا على دفاع الترجي، حيث أطلق يوسف أوباما، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس معز بن شريفية على مرتين.

وفي الدقيقة 3، تحصل الترجي على ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد محمود علاء، ونجح بلال بن ساحة، في إحراز الهدف الأول للترجي من ركلة الجزاء مسددا الكرة في منتصف المرمى.

وتحصل الثنائي بلال بن ساحة وطارق حامد، على بطاقتين صفراوين بعد اشتباك بدون كرة بينهما.

وفي الدقيقة 17، تحصل الترجي على ضربة ركنية من جهة اليمين، نفذها بلال بن ساحة، عرضية إلى داخل منطقة جزاء الزمالك، قابلها إبراهيما واتارا برأسية مرت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 25، أرسل محمد عبد الشافي، عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع الترجي من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة.

وانحصر اللعب في وسط ملعب المباراة، وسط استحواذ نسبي من لاعبي الترجي التونسي بعد مرور نصف ساعة.

وفي الدقيقة 32، أرسل إيهاب المباركي، عرضية من جهة اليمين أبعدها دفاع الزمالك من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة.

وسقط محمد أبو جبل، في الدقيقة 33، واشتكى من إشارات الليزر التي توجهها جماهير الترجي التونسي في المدرجات، نحو عينيه.

وفي الدقيقة 38، تحصل الزمالك على ضربة حرة نفذها أحمد سيد زيزو، ولكن أبعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة.

ونشبت مشاجرة عنيفة بين بلال بن ساحة لاعب الترجي التونسي، وطارق حامد لاعب الزمال، بعد هدف الفريق التونسي الأول، والذي جاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة5، بعدما لامست الكرة يد محمود علاء مدافع الأبيض.

وتدخل حكم المباراة مصطفى غربال، وأشهر البطاقة الصفراء للثنائي، ليربك حسابات طارق حامد، مبكرا خاصة وأنه دائمًا ما يتدخل بخشونة خلال المباراة مما سيجعله يخوض بقية دقائق المباراة بحرص شديد.

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مصطفى محمد.

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش – محمد عبد السلام – محمد حسن – شيكابالا – مصطفي فتحي – اسلام جابر – كاسونجو.

ويغيب عن الزمالك في مواجهة اليوم كل من: محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد أوناجم، وكريم بامبو، بينما يغيب عن الترجي إلياس شتي للإصابة، وعبدالقادر بن غيث وخليل شمام للإيقاف، في حين يستعيد الفريق الجزائري عبدالقادر بدران قلب الدفاع.

وستكون المباراة منقولة على قناة "بين سبورت ماكس 9 الفرنسية" المفتوحة على القمر الصناعي أسترا، وعبر قناة "بين سبورت 1 HD" المشفّرة، والقناة الوطنية الأولى على التردد الأرضي، وسيدير المواجهة تحكيميا الجزائري مصطفى غربال.