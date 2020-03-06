شوط أول.. رغم التأخر بهدف أمام الترجي.. الزمالك يحتفظ بآمال التأهل

تأخر الزمالك أمام الترجي بهدف نظيف، في شوط المباراة الأول على ملعب رادس، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة ضاغطا على دفاع الترجي، حيث أطلق يوسف أوباما، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس معز بن شريفية على مرتين.

وفي الدقيقة 3، تحصل الترجي على ركلة جزاء، بعد لمس الكرة يد محمود علاء، ونجح بلال بن ساحة، في إحراز الهدف الأول للترجي من ركلة الجزاء مسددا الكرة في منتصف المرمى.

وتحصل الثنائي بلال بن ساحة وطارق حامد، على بطاقتين صفراوين بعد اشتباك بدون كرة بينهما.

وفي الدقيقة 17، تحصل الترجي على ضربة ركنية من جهة اليمين، نفذها بلال بن ساحة، عرضية إلى داخل منطقة جزاء الزمالك، قابلها إبراهيما واتارا برأسية مرت إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 25، أرسل محمد عبد الشافي، عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع الترجي من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة.

وانحصر اللعب في وسط ملعب المباراة، وسط استحواذ نسبي من لاعبي الترجي التونسي بعد مرور نصف ساعة.

وفي الدقيقة 32، أرسل إيهاب المباركي، عرضية من جهة اليمين أبعدها دفاع الزمالك من قلب منطقة الجزاء عن مناطق الخطورة.

وسقط محمد أبو جبل، في الدقيقة 33، واشتكى من إشارات الليزر التي توجهها جماهير الترجي التونسي في المدرجات، نحو عينيه.

وفي الدقيقة 38، تحصل الزمالك على ضربة حرة نفذها أحمد سيد زيزو، ولكن أبعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم، بأي نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، من أجل التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، مستفيدا من الفوز في الذهاب بنتيجة 3-1.

وانطلقت مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي برادس.

ونشبت مشاجرة عنيفة بين بلال بن ساحة لاعب الترجي التونسي، وطارق حامد لاعب الزمال، بعد هدف الفريق التونسي الأول، والذي جاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة5، بعدما لامست الكرة يد محمود علاء مدافع الأبيض.

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وتدخل حكم المباراة مصطفى غربال، وأشهر البطاقة الصفراء للثنائي، ليربك حسابات طارق حامد، مبكرا خاصة وأنه دائمًا ما يتدخل بخشونة خلال المباراة مما سيجعله يخوض بقية دقائق المباراة بحرص شديد.

وكان الترجي نجح في مباغتة الزمالك بالهدف الأول عن طريق الجزائري بن ساحة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ويحتاج الزمالك لتأمين تلك النتيجة فقط حتى نهاية المباراة من أجل التأهل، أو تسجيل هدفًا على الأقل من أجل تعقيد مأمورية بطل أفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب رادس حضور 50 ألف مشجع لمؤازرة الفريق التونسي، في مباراة يحتاج فيها الزمالك للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، من أجل التأهل للدور قبل النهائي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مصطفى محمد.

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش – محمد عبد السلام – محمد حسن – شيكابالا – مصطفي فتحي – اسلام جابر – كاسونجو.

ويغيب عن الزمالك في مواجهة اليوم كل من: محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد أوناجم، وكريم بامبو، بينما يغيب عن الترجي إلياس شتي للإصابة، وعبدالقادر بن غيث وخليل شمام للإيقاف، في حين يستعيد الفريق الجزائري عبدالقادر بدران قلب الدفاع.

وستكون المباراة منقولة على قناة "بين سبورت ماكس 9 الفرنسية" المفتوحة على القمر الصناعي أسترا، وعبر قناة "بين سبورت 1 HD" المشفّرة، والقناة الوطنية الأولى على التردد الأرضي، وسيدير المواجهة تحكيميا الجزائري مصطفى غربال.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتييجة إيجابية لحسم العبور للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد نجاح الفريق في الانتصار ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.