بعد تقدم الترجي بهدف.. الجماهير تُشعل الاستاد بالشماريخ.. ومشادات بين طارق حامد وبن ساحة

اشعلت جماهير الترجي التونسي، ستاد رادس بتونس، بعدما تقدم فريقها بالهدف الأول أمام ضيفه الزمالك، في المباراة التي تقام بين الفريقين حاليا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف التقدم للترجي التونسي عن طريق لاعبه بلال بن ساحة، في الدقيقة 5، من ضربة جزاء تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وكان الزمالك قد فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة الذهاب التي أقيمت الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة.

نشبت مشاجرة عنيفة بين بلال بن ساحة لاعب الترجي التونسي، وطارق حامد لاعب الزمال، بعد هدف الفريق التونسي الأول، والذي جاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة5، بعدما لامست الكرة يد محمود علاء مدافع الأبيض.

وتدخل حكم المباراة مصطفى غربال، وأشهر البطاقة الصفراء للثنائي، ليربك حسابات طارق حامد، مبكرا خاصة وأنه دائمًا ما يتدخل بخشونة خلال المباراة مما سيجعله يخوض بقية دقائق المباراة بحرص شديد.

وكان الترجي نجح في مباغتة الزمالك بالهدف الأول عن طريق الجزائري بن ساحة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ويحتاج الزمالك لتأمين تلك النتيجة فقط حتى نهاية المباراة من أجل التأهل، أو تسجيل هدفًا على الأقل من أجل تعقيد مأمورية بطل أفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب رادس حضور 50 ألف مشجع لمؤازرة الفريق التونسي، في مباراة يحتاج فيها الزمالك للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، من أجل التأهل للدور قبل النهائي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مصطفى محمد.

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش – محمد عبد السلام – محمد حسن – شيكابالا – مصطفي فتحي – اسلام جابر – كاسونجو.

ويغيب عن الزمالك في مواجهة اليوم كل من: محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد أوناجم، وكريم بامبو، بينما يغيب عن الترجي إلياس شتي للإصابة، وعبدالقادر بن غيث وخليل شمام للإيقاف، في حين يستعيد الفريق الجزائري عبدالقادر بدران قلب الدفاع.

وستكون المباراة منقولة على قناة "بين سبورت ماكس 9 الفرنسية" المفتوحة على القمر الصناعي أسترا، وعبر قناة "بين سبورت 1 HD" المشفّرة، والقناة الوطنية الأولى على التردد الأرضي، وسيدير المواجهة تحكيميا الجزائري مصطفى غربال.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتييجة إيجابية لحسم العبور للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد نجاح الفريق في الانتصار ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.