لائحة أولية موسعة لمنتخب المغرب لمواجهتي أفريقيا الوسطى

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الدار البيضاء: أعلن البوسني وحيد هاليلودزيتش، مدرب المنتخب المغربي، الجمعة، عن اللائحة الأولية الموسعة للنخبة المغربية، التي ستدخل تجمعا إعداديا في الفترة المتراوحة ما بين 23 و31 مارس الجاري، استعدادا للمباراتين اللتين ستخوضهما أمام منتخب أفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة عن المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بالكاميرون عام 2021.

وضمت اللائحة الأولية الموسعة 49 لاعبا، في انتظار تقليصها إلى 26. ويتعلق الأمر، في حراسة المرمى، بكل من ياسين بونو (اشبيلية الإسباني) ومنير المحمدي الكجوي (مالقا الإسباني) وأحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) وأنس الزنيتي (الرجاء الرياضي) وهشام المجهد (اتحاد طنجة). وفي باقي الخطوط، فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) وعصام شباك (مالطيا سبور التركي) ونصير المزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) وبدر بانون (الرجاء الرياضي) وغانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي) وجواد ياميق (سرقسطة الإسباني) وسامي ماي (سانت ترويدينس البلجيكي) ونايف أكرد (ديجون الفرنسي) ويونس عبد الحميد (سطاد ريمس الفرنسي) وزهير فضال (بتيس الإسباني) وحمزة منديل (ديجون الفرنسي) وعبد الكريم باعدي (حسنية أكادير) ونبيل درار (فيرنبخشه التركي) وأشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) وأمير عبد السلام (ألمير سيتي الهولندي) وعبد الحميد صابيري (بادربورن الألماني) وإدريس الصديقي (فيليم 2 الهولندي) وسفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي) ويحيى جبران (الوداد الرياضي) ومحمد علي بامعمر (الجيش الملكي) وأيمن برقوق (دوسلدورف الألماني) وفيصل فجر (خيطافي الإسباني) ووليد الكارتي (الوداد الرياضي) وعادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي) وسليم أملاح (ستندار دولييج البلجيكي) ونسيم بوجالب (شالكه 04 الألماني) وسفيان كيين (ساليرنيتانا الإيطالي) وأسامة طنان (فيتيس أرنهايم الهولندي) وياسين بنرحو (نيم الفرنسي) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) وحكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي) ونور الدين مرابط (النصر السعودي) ومحمد غرس (سالفون براتيسالفا السلوفاكي) والمهدي كارسيلا (سطندار دولييج البلجيكي) وأسامة الإدريسي (أزيد ألكمار الهولندي) ورفيق زخنيني (توينتي الهولندي) وسفيان بوفال (ساوثهامبتون الإنجليزي) وأشرف بنشرقي (الزمالك المصري) وكريم البركاوي (حسنية أكادير) ووليد أزارو (الاتفاق السعودي) ورشيد العليوي (آنجي الفرنسي) ويوسف العربي (أولمبياكوس اليوناني) ويوسف النصيري (إف سي إشبيلية الإسباني) وأمين حارث (شالكه 04 الألماني).