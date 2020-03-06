الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علي حساب الترجي

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تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبور عقبة الترجي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة الإياب بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل الترجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتاهل الترجي.