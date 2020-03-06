الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا علي حساب الترجي

تأهل الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال افريقيا بعدما نجح في عبور عقبة الترجي بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ، بعدما انتهت مباراة الإياب بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة في دور الـ 8 ، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسجل الترجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتاهل الترجي.
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