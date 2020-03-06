السعودية تعلّق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية

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"الخليج 365" من الرياض: قررت وزارة الرياضة السعودية، الجمعة، تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارا من يوم السبت 7 مارس.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة (واس) الرسمية: "تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد (19 - COVID) في أغلب دول العالم، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين".

وأضافت الوزارة: "بناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لهذا الفيروس، وانطلاقا من حرص الوزارة على سلامة الجميع، ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصا في الأماكن التي تشهد تجمعا كثيفا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارا من يوم السبت 7 مارس 2020، وحتى إشعار آخر".

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وأكدت الوزارة على أنه ستتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.

وبهذا، تنضم السعودية الى العديد من دول المنطقة والعالم في اقامة الأحداث الرياضية خلف أبواب موصدة، إرجائها أو حتى إلغائها بسبب فيروس كورونا الذي حصد حتى الآن حياة قرابة 3500 شخص، فيما وصل الى عدد الإصابات الى حوالي 100 ألف شخص.

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