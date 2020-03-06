برونو غيمارايس في تشكيلة البرازيل للمرة الأولى

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أعلن مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي تشكيلته لخوض المباراتين المقبلتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2020 ضد بوليفيا والبيرو في أواخر آذار/مارس، وضمت للمرة الأولى لاعب وسط ليون الفرنسي برونو غيمارايس.

وجاء استدعاء ابن الـ22 عاما لتشكيلة "سيليساو" بعد الأداء المميز الذي قدمه مع ليون منذ قدومه اليه في كانون الثاني/يناير خلال فترة الانتقالات الشتوية، الى جانب الأداء الذي قدمه مع منتخب شباب البرازيل حيث اختير أفضل لاعب في تصفيات القارة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ورأى تيتي خلال اعلانه عن التشكيلة أن غيمارايس "قدم أداء كبيرا في الدوري البرازيلي العام الماضي مع اتلتيكو باراناينسي، وقد أكد مستواه العالي مع منتخب الشباب وليون".

وسيعتمد تيتي في المباراتين المقررتين ضد الضيفة بوليفيا والمضيفة البيرو في 26 و31 آذار/مارس ضمن الجولتين الأوليين من تصفيات مونديال 2020، على ثلاثي باريس سان جرمان الفرنسي نيمار وماركينيوس وتياغو سيلفا، في حين كان الغائب الأبرز حارس ليفربول الإنكليزي أليسون بيكر، ما سيفتح المجال أمام منافسه في الدوري الممتاز حارس مانشستر سيتي إيدرسون للدفاع عن عرين أبطال العالم خمس مرات.

وضمَّ تيتي ثلاثة لاعبين من فلامنغو، حامل لقب الدوري البرازيلي وبطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس، هم لاعب الوسط إيفرتون ريبيرو والمهاجمان غابريال باربوزا وبرونو هنريكي.

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا وتأثيره على مدينة تورينو، قرر تيتي الاعتماد على ظهيري يوفنتوس أليكس ساندرو ودانيلو.

ونقل الاتحاد البرازيلي في المؤتمر الصحافي عن طبيب المنتخب رودريغو لاسمار تأكيده "نحن على تواصل دائم مع الطواقم الطبية للأندية ومع وزارة الصحة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة اللاعبين والطاقم".

Advertisements

ويأمل المنتخب البرازيلي أن تكون بدايته في تصفيات مونديال قطر 2022 أفضل من تصفيات روسيا 2018 التي استهلها بسلسلة من النتائج المتواضعة قبل أن ينتفض بعد وصول تيتي بتحقيقه تسعة انتصارات متتالية.

وهنا التشكيلة:

للمرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، فيفيرتون (بالميراس)، وإيفان (بونتي بريتا)

- للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو)، ماركينيوس وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان الفرنسي)، أليكس ساندرو ودانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، رينان لودي وفيليبي (أتلتيكو مدريد الإسباني)

- للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، أرثر (برشلونة الإسباني)، وفيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ الألماني)، وبرونو غيمارايس (ليون الفرنسي)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو)، وفابينيو (ليفربول الانكليزي)

- للهجوم: نيمار (باريس سان جرمان)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي)، ريشارليسون (إيفرتون الإنكليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول)، برونو هنريكه وغابريال باربوزا (فلامنغو)، وإيفرتون (غريميو).