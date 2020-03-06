توخل يأمل عودة سيلفا "في الوقت المناسب" لمواجهة دورتموند

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أعرب الألماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، عن أمله في عودة قائد فريقه الدولي البرازيلي تياغو سيلفا، المصاب في الفخذ، إلى الملاعب "في الوقت المناسب" لخوض إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الأربعاء المقبل.
وقال توخل في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع مضيفه ستراسبورغ في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المحلي "انا متفائل (بخصوص عودته). إنه لا يشعر بالآلام اليوم، انه ضمن المهلة المحددة (للعودة)".
وأضاف "+تيا+ (تياغو) يستعد لمباراة الأربعاء. إنه يريد بالتأكيد أن يلعب، الآن علينا أن نكون صبورين. ربما سنقرر يوم الثلاثاء او صباح الاربعاء".
وعن مشاركته في مباراة السبت ضد ستراسبورغ، أكد المدرب الألماني أنه "من السابق لأوانه بالنسبة له، لكنه تدرب معنا".
وفضلا عن سيلفا الغائب عن الملاعب منذ أسبوعين، سيفتقد باريس سان جرمان أيضا بسبب الإصابة خدمات كولان داغبا والإسباني أندير هيريرا والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ.
وتحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الألماني ثيلو كيهرر ولاعب الوسط السنغالي إدريسا غي بسبب الإصابة، حيث أوضح توخل أنهما سيخضعان لفحوص قبل السفر إلى ستراسبورغ، مشيرا إلى أن "إصابتهما ليست خطيرة".
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