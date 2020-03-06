مجموعات الألتراس تهدد بوقف مباريات الدوري الألماني مجددا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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واصلت مجموعات ألتراس المشجعين في البوندسليغا حربها المفتوحة مع الاتحاد الألماني لكرة القدم بإعلانها الجمعة نيتها مواصلة عملياتها الاحتجاجية في نهاية الأسبوع الحالي وإيقاف مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري المحلي.

وقالت مجموعة الألتراس "فرازتسينن دويتشلاند" في بيان "سنقوم بإيقافات جديدة للمباريات" في إشارة للتوقفات الموقتة التي شهدتها مباراتا هوفنهايم مع بايرن ميونيخ، وأونيون برلين مع فولفسبورغ نهاية الأسبوع الماضي.

واضطر الحكام إلى وقف المباراتين بسبب رفع لافتات مهينة بحق مالك هوفنهايم الملياردير ديتمار هوب ووالدته.

ويشكل هوب موضع انتقاد مجموعات من مشجعي كرة القدم الألمانية الذي يأخذون عليه ملكيته لأكثر من 50 بالمئة من النادي، وهو ما يعد مخالفة للقوانين المحلية. واستثمر الثري الألماني مئات ملايين الدولارات في هوفنهايم، وساهم في صعوده من الدرجة السادسة الى الأولى.

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وتأتي الاحتجاجات المتزايدة بحق هوب والاتحاد الألماني، بعد قرار الأخير قبل نحو أسبوعين، منع مشجعي بوروسيا دورتموند من حضور مباريات فريقهم على ملعب هوفنهايم لموسمين، على خلفية رفع لافتات مسيئة لهوب، وفرض غرامة مالية على النادي بقيمة 50 ألف يورو.

واتهمت جماهير الالتراس في بيانها الاتحاد الألماني بأنه "أظهر وجهه الحقيقي بإعلانه عقوبات جماعية لحماية الملياردير"، مضيفة "يتعلق الأمر بهجوم على ثقافتنا وقيمنا لا أكثر ولا أقل".

ويتعين على الحكام في حال رفعت لافتات تستهدف شخصا كما في حالة الصيحات العنصرية، تقييم ما إذا كان الأمر يتعلق بإهانات علنية. وإذا كان الأمر كذلك، فلديهم تعليمات بوقف المباراة. وفي حال توقفت الهتافات المهينة او سحبت اللافتات المسيئة، يمكن استئناف المباراة. لكن إذا توقفت للمرة الثالثة، فإنها تتوقف نهائيا وهو ما لم يحدث حتى الآن في الدوري الألماني.