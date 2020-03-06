شباب الأهلي يفرط في الفوز على النصر بالدوري الإماراتي

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فرط شباب الأهلي المتصدر بفوز كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه النصر بهدفين نظيفين، لكنه اكتفى في نهاية المطاف بنقطة بعد ادراك الاخير التعادل في الوقت القاتل 2-2 الجمعة في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وبقي شباب الأهلي في الصدارة برصيد 40 نقطة، لكنه سمح للعين الثاني والفائز على الفجيرة 2-1 في افتتاح المرحلة الخميس، بتقليص الفارق معه الى 3 نقاط، فيما بقي النصر سابعا وله 28 نقطة.

وبدا ان شباب الأهلي في طريقه للثأر من خسارة الذهاب امام النصر صفر-1، عندما انهى الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما احمد خليل (24 و31)، لكن الفريق الضيف عاد بقوة في الثاني عبر هدفي الاسباني الفارو نيغريدو (50 و90+2).

واعترف الارجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب شباب الأهلي ان "التعادل اليوم ضربة قوية لنا وجعل العين يقلص الفارق معنا الى 3 نقاط، لكن الدوري ما زال في الملعب وصاحب النفس الطويل هو من سيحسم اللقب في النهاية".

واعتبر اروابارينا ان "المجهود الكبير الذي قدمناه في الشوط الأول سبب هبوط مستوانا في الثاني مما سمح للنصر بادراك التعادل".

وصعد الجزيرة الى المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه الاتحاد كلباء بهدفين لعلي مبخوت (18 من ركلة جزاء و71)، مقابل هدف لمهاجم الرأس الأخضر ريكاردو غوميز (31).

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ورفع الجزيرة رصيده الى 33 نقطة مقابل 16 للاتحاد كلباء الحادي عشر.

وبدوره، تقدم الوحدة للمركز الرابع بتخطيه ضيفه عجمان بهدف الاسباني غاسبار باناديرو في الدقيقة الرابعة.

ورفع الوحدة رصيده الى 32 نقط، وبقي عجمان عاشرا وله 18 نقطة.

أهداف مباراة شباب الأهلي والنصر: