السومة يهدي ميلويفيتش الفوز في مباراته الأولى مع الأهلي

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قاد السوري عمر السومة الأهلي للفوز على الفيحاء 1-0 الجمعة في مباراته الأولى بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش الذي خلف السويسري كريستيان غروس، وذلك على ملعب مدنية الملك عبدالله الرياضية في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ورفع الأهلي رصيده الى 37 نقطة في المركز الثالث، وبقى الفيحاء برصيد 27 نقطة في المركز التاسع.

وجاء التهديد الأول للأهلي عبر عرضية سلمان المؤشر لكنها لم تجد من يتابعها داخل مرمى الفيحاء (11)، ثم تبعها رأسية من لاعب الرأس الأخضر دجانيني مرت فوق عارضة الأردني عامر شفيع (14)، قبل أن يعود سلمان المؤشر للتهديد بتسديدة أمسكها عامر شفيع (23).

وكانت أولى محاولات الفيحاء عن طريق البرتغالي أرسينيو مارتينز، الا أن كرته مرت بجوار مرمى ياسر المسيليم (24).

وفي الشوط الثاني، تحرك الأهلي وكان السومة قريبا من افتتاح التسجيل عندما صوب كرة قوية أبعدها دفاع الفيحاء (47)، ثم رد الأخير بتسديدة من البرازيلي انجيلو نيتو مرت بجوار القائم (60).

ومن عرضية متقنة لعبدالرحمن غريب، تمكن السومة برأسية محكمة من خطف هدف الفوز للأهلي (86).

واستعاد الوحدة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في آخر مرحلتين، وقلب الطاولة على ضيفه ضمك بالفوز عليه 3-2 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة .

سجل للوحدة الفرنسي يوسف نياكاتي (59) والبرازيليان أنسيلمو (65) ولويس غوستافو (80)، ولضمك عبدالله الجوعي (34) والأرجنتيني إيميليو زيلايا (4+90).

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وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، وبقي ضمك برصيد 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وحسم التعادل السلبي مباراة الرائد والفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ورفع الرائد رصيده إلى 32 نقطة وتقدم للمركز الخامس موقتا، بينما رفع الفتح رصيده إلى 19 نقطة وبقي في المركز الرابع عشر.

وتختتم المرحلة السبت بمباريات الهلال المتصدر مع الاتفاق، أبها مع التعاون، والفصيلي مع النصر الثاني.

أهداف مباراة الأهلي والفيحاء:

أهداف مباراة الوحدة وضمك: