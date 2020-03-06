شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا تفعل يا جبل؟.. حارس الزمالك يثير قلق الجماهير أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار محمد أبو جبل حارس الزمالك، قلق الجماهير البيضاء خلال التقدم لإمساك إحدى الكرات من على حدود منطقة الجزاء أمام الترجى التونسى، فى المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات دور الـ 8 من دوري أبطال افريقيا، بتقدم الترجي بهدف نظيف احرزه بلال بن ساحة في الدقيقة 4 من عمر المباراة.

بدا الزمالك المباراة بتأمين دفاعي في محاولة لامتصاص حماس لاعبو الترجي والجماهير المتواجدة في الملعب، في المقابل فان لاعبو الترجي حاولوا مبكرا احراز هدف يقرب الفريق من هدفه بالفوز بفارق هدفين وتحقق لهم ما ارادوه مبكرا عندما احرز بلال بن ساحة هدف التقدم في الدقيقة 4 من ركلة جزاء تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك بعدما اصطدمت الكرة في يده.

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو

خط الهجوم : اشرف بن شرقي ، مصطفي محمد ، يوسف أوباما

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فيما بدا الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: إيهاب المباركى ، حسين الربيع ، محمد على اليعقوبى ، عبد القادر بدران

الوسط: فوسينى كوليبالى ، كوامى بونسو ، فادى بن شوق

الهجوم: بلال بن ساحة ، إبراهيم واتارا ، حمدو الهونى