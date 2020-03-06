شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. "خناقة" لاعبى الزمالك والترجى بعد ركلة جزاء "بن ساحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل طارق حامد لاعب وسط الزمالك، فى مشادة مع بلال بن ساحة لاعب الترجى، فور تلقى الفريق الأبيض الهدف الأول من ركلة جزاء فى الدقيقة 5 سجلها بن ساحة فى المباراة المقامة بينهما حاليا في إياب دور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا.

وعقب تسجيل بن ساحة لهدف الترجى حاول التقاط الكرة من أجل إعادة اللعب سريعا إلا إن أبو جبل حارس الزمالك أمسك بالكرة وحاول تعطيله ليتدخل طارق حامد ويدخل فى مشادة مع لاعب الترجى.

وجاء تشكيل الزمالك أمام الترجى كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم : أشرف بن شرقي ، مصطفي محمد ، يوسف أوباما

ويدخل فريق الترجى التونسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

Advertisements

الدفاع: إيهاب المباركى ، حسين الربيع ، محمد على اليعقوبى ، عبد القادر بدران

الوسط: فوسينى كوليبالى ، كوامى بونسو ، فادى بن شوق

الهجوم: بلال بن ساحة ، إبراهيم واتارا ، حمدو الهونى

ونجح الزمالك فى الفوز على الترجى بنتيجة 3-1 فى مباراة الذهاب ويحتاج للخروج بأى تعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان التأهل إلى نصف النهائى لأول مرة منذ 2016.