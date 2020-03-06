طارق حامد يغيب عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تأهل الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب طارق حامد لاعب وسط الزمالك عن مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في حال تأهل الفريق الأبيض للدور التالي وحصل اللاعب على بطاقة صفراء في مباراة إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا المقامة حاليا برادس بعد المشادة مع بلال بن ساحة لاعب فريق الترجي عقب تسجيله الهدف الأول فى مرمى الزمالك من ركلة جزاء فى الدقيقة 4.

وحصل طارق حامد على إنذارين في مباراتي السوبر الأفريقي أمام الترجي ولقاء الذهاب لدور الثمانية أمام بطل تونس، الذى أقيم فى ستاد القاهرة الدولى، وانتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وتقدم الترجى التونسى بالهدف الأول أمام الزمالك من ركلة جزاء سجلها بن ساحة فى الدقيقة الرابعة من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب رادس، في إياب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا، تغلب الزمالك فى الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي الفائز من الزمالك والترجي مع الفائز من الرجاء ومازيمبي على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي.

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خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : أشرف بن شرقي، مصطفي محمد، يوسف أوباما.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الترجى التونسى كلا من:"محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفي فتحي - اسلام جابر - كاسونجو"

وحظيت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتأمين مكثف من جانب قوات الامن التونسية اثناء رحلة الفريق من فندق الإقامة إلى ستاد رادس، ومن المقرر ان تصل بعثة الزمالك إلى ملعب المباراة خلال دقائق علي ان يلقي الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاصرة فنية علي اللاعبين فور الوصول الي ملعب المباراة، من ناحية أخرى أكد مسئول بعثة الزمالك فى تونس أن جميع أفراد البعثة بخير، وأن فندق إقامتهم بعيد عن موقع التفجيرات التى وقعت منذ قليل بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، بعدما تفجير انتحاريين نفسيهما أمام السفارة ما أدى لمقتلهما وإصابة 5 من رجال الأمن التونسى ومواطنة.