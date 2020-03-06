شكرا لقرائتكم خبر عن صورة : جماهير الترجي للاعبيها قبل مواجهة الزمالك : " التار و الإنتقام من شيم الأبطال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت جماهير الترجي لافتة في المدرجات قبل إنطلاق مباراة فريقها أمام الزمالك في التاسعة مساء اليوم في إياب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا لافتة تضمنت :" : "الثار والانتقام من شيم الرجال، والظلم والخيانة من شيم الانذال"

انطلقت فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 6 / 3 / 2020 مباراة الزمالك و الترجي التونسي فى إياب دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا فى اللقاء المقام باستاد رادس بتونس.

جاء تشكيل الزمالك الذى أعلنه الفرنسي باتريس كارتيرون منذ قليل كالتالي :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ، احمد سيد زيزو

خط الهجوم : اشرف بن شرقي ، مصطفي محمد ، يوسف أوباما

اعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك المستبعدين من مباراة الترجي المقرر لها بعد قليل في إياب دور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا ، وهم محمد اوناجم للإصابة والحارسين محمد عواد ومحمد صبحي.

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و يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفي فتحي - اسلام جابر - كاسونجو.

ووصلت حافلة فريق الكرة بنادي الزمالك الي ملعب رادس لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات الإياب بدور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا، حيث تقام المباراة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وسط حضور جماهيري يلصل الي 60 الف متفرج وفقا لارقام بيع تذاكر المباراة المعلنة قبل انطلاقها.

وحظيت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتأمين مكثف من جانب قوات الامن التونسية اثناء رحلة الفريق من فندق الإقامة الي استاد رادس ، ومن المقرر ان تصل بعثة الزمالك الي ملعب المباراة خلال دقائق علي ان يلقي الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاصرة فنية علي اللاعبين فور الوصول الي ملعب المباراة.

من ناحية أخرى أكد مسئول بعثة الزمالك فى تونس أن جميع أفراد البعثة بخير، وأن فندق إقامتهم بعيد عن موقع التفجيرات التى وقعت منذ قليل بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، بعدما تفجير انتحاريين نفسيهما أمام السفارة ما أدى لمقتلهما وإصابة 5 من رجال الأمن التونسى ومواطنة.

وقال مسئول بعثة الزمالك إن بعثة الفريق بعيدة عن م السفارة، مؤكدا أن هناك إجراءات أمنية مكثفة حول فندق إقامة البعثة منذ قدومهم لتونس وأن الأمور تسير بصورة طبيعية حتى الآن، والجميع جاهز لموقعة رادس وحسم التأهل للدور قبل النهائى بدورى ابطال أفريقيا

ويلتقي الفائز من الزمالك والترجي مع الفائز من الرجاء ومازيمبي على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس