سيدات هوكي سموحة يخسرن أمام الشمس في الدوري

خسر فريق السيدات للهوكي بنادي سموحه امام نظيره الشمس بهدف دون رد فى المواجهة التى جمعت بينهما مساء اليوم بملعب سموحه ضمن مباريات الاسبوع الخامس لدوري الهوكي .
وبهذه ألنتيجة يحتل سموحه المركزالثانى فى جدول الترتيب
ويتكون الجهاز الفنى للفريق : سيد مدير فني ،اسلام محمود رئيس القطاع مصطفي خليل مصطفي دخل
بينما تضم قائمة الاعبين ::سهيل عبد اللطيف ،نوران فتحي ندا علاء ،مريم صلاح ،فرح حرفوش ،روان سليمان ،منار هاشم ،ياسمين السيد ،سلمي صلاح ،ياسمين احمد ،فريدة محمود ،يمنا ياسر ،بنسبه محمد
ويلتقى سيدات سموحه يوم الجمعه المقبل مع مركز شباب السادات فى الجولة المقبله على ملعب الشرطة
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