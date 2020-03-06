شهدت ملعب ستاد رادس أشتباكات بين جماهير فريق الترجي التونسي وامن الاستاد بين شوطي المباراة التي تجمع الزمالك والترجي في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا . ربع نهائي دوري ابطال افريقيا . وحاول الأمن منع الجماهير من أشعال الشماريخ وهو ما ادى الى اشتباكات بين الطرفين . ما ادى الى اشتباكات بين الطرفين . وكان الشوط الأول قد انتهى بتقد الترجي بهدف دون رد في حين حقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بين الأمن والجماهير بين شوطي مباراة الزمالك والترجي بسبب الشماريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.