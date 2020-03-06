اشتباكات بين الأمن والجماهير بين شوطي مباراة الزمالك والترجي بسبب الشماريخ

شهدت ملعب ستاد رادس أشتباكات بين جماهير فريق الترجي التونسي وامن الاستاد بين شوطي المباراة التي تجمع الزمالك والترجي في إيابربع نهائي دوري ابطال افريقيا .
وحاول الأمن منع الجماهير من أشعال الشماريخ وهوما ادى الى اشتباكات بين الطرفين .
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقد الترجي بهدف دون رد في حين حقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف .
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