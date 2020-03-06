الداودي يشهد نهائي كاس محافظة قنا لكرة اليد

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا المباراة النهائية لبطولة كأس محافظ قنا لكرة اليد والتي اقيمت بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي بين فريقي مركز شباب مدينة العمال ومركز شباب هو نجع حمادي ، وذلك بحضور الدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا والدكتور يحي نور رئيس منطقة كرة اليد بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية بالمحافظة .



هنأ محافظ قنا فريق مركز شباب مدينة العمال لفوزهم بكاس البطولة ، مشيدا بالمستوى المتميز والروح



من جانبه وجه الدكتور عمر موسى الشكر للسيد المحافظ على دعمه الدائم لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، واكد علي ان مديرية الشباب والرياضة تعمل جاهدةً علي تنظيم البطولات والمسابقات بمختلف الالعاب الرياضية والتي تساهم بشكل كبير في تعارف ولقاء الشباب واكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قيم الاحترام والاخلاق الرياضية لدى النشء والشباب . بالمحافظة .هنأ محافظ قنا فريق مركز شباب مدينة العمال لفوزهم بكاس البطولة ، مشيدا بالمستوى المتميز والروح الرياضية العالية التي ظهرت بها الفرق المشاركة ، مؤكدا حرصه ودعمه الدائم لأي نشاط رياضي يقام بالمحافظة، مقدمًا الشكر للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة ومنطقة كرة اليد علي مجهوداتهم في تنظيم هذه البطولة، داعيا الشباب إلى أهمية ممارسة الرياضة باستمرار مما يعود بالفائدة عليهم بدنيًا ويرفع مستوي الأخلاق الرياضية لديهم.من جانبه وجه الدكتور عمر موسى الشكر للسيد المحافظ على دعمه الدائم لقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، واكد علي ان مديرية الشباب والرياضة تعمل جاهدةً علي تنظيم البطولات والمسابقات بمختلف الالعاب الرياضية والتي تساهم بشكل كبير في تعارف ولقاء الشباب واكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قيم الاحترام والاخلاق الرياضية لدى النشء والشباب .



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