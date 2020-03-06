مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر الآن 6-3-2020 في دوري أبطال إفريقيا (لحظة بلحظة)

مع حلول الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة "توقيت القاهرة"، انطلقت مباراة الزمالك ومضيفه الترجي الرياضي التونسي في المواجهة التي تجمعهما على الملعب الأوليمبي برادس ، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
أصحاب الأرض بقيادة مدربهم معين الشعباني "الموقوف" بدأوا المباراة بتشكيلة مكونة من:
في حراسة المرمى : معز بن شريفية
في خط الدفاع : حسين الربيع -ايهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد
في خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو - بلال بن ساحة - حمدو الهوني
في خط الهجوم : فادي بن شوق - إبراهيم واتارا.
كما اختار الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيلته لمواجهة الترجي على النحو التالي:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل
في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود
في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي
في خط الهجوم: مصطفي محمد
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