الترجي التونسي يتفوق على الزمالك بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق الترجي التونسي على الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول، بستاد رادس بالعاصمة التونسية في إياب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

أحرز الهدف بلال بن ساحة من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة على خلفية لمس المدافع محمود علاء الكرة داخل منطقة الجزاء.

يذكرا أن لقاء الذهاب بالقاهرة، إنتهى بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الشوط الاول

بدأ الزمالك بهجوم وسدد مصطفي محمد قوية بعيدا عن التهديف في محاولة للتأكيد على الثقة والتواجد مبكرا في الساحة.

يرد الترجي بقوة ومن هجمة سريعة بين حمدو الهوني وواتارا تلمس الكرة يد المدافع محمود علاء بسذ اجة غريبة داخل منطقة الجزاء،

لم يتردد الحكم الجزائري مصطفى غربال في احتسابها ركلة جزاء يتقدم لها بلال ساحة ويضع الكرة في منتصف المرمى مسجلا هدف التفوق ،بينما ارتمى الحارس محمد ابو جبل يسارا.

بعد هدف الرجاء هدأ رتم المباراة نسبيا مع سيطرة ترجيه رغبة في احراز هدف الحسم للتأهل وعرضية يقابلها ابراهيما وتارا براسه بعيدا عن التهديف.

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حرص لاعبو الزمالك على التقدم بحساب خوفا من المرتدات وفرض رقابة على مفاتيح لعب الترجي خاصة الهوني واوتارا وكوافي بونسو وظل بلال بن ساحة رومانة ميزان للترجي

رغم الزحمة التي حرص لاعبو الزمالك على زيادتها لتشكيل صعوبات أمام المنافس في الإختراق وتهديد مرمى ابو جبل.

انقذ ابو جبل فرصة للترجي من كرة في العمق ولعب دور الليبيرو وابعد بيده ثم بقدمه بعد خروج الكرة منطقة الجزاء.

لم يضغط الترجي في محاولة لترشيد الجهد والرهان على الشوط الثاني لتسجيل هدف التأهل خوفا من تراجع اللياقة البدنية وربما عدم إثارة الزمالك ولم يستغل الأخير حالة الهدنة الترجية وجاء محاولاته الهجومية على استحياء.

حاول الترجي إستخدام العنف لإيقاف الخطورة للأبيض خاصة من جانب مصطفى محمد مصدر الإزعاج في العاب الهواء وهو جعل لاعبو الابيض يستخدمون نفس السلاح في بعض الفترات.

استمرار إنحسار الكرة في منتصف الملعب، وتضاءل الخطورة على مرمى الفريقين، وبات اللعب تعاوني وكأنهما إرتضيا بالخروج بهده النتيجة في الشوط الأول.