بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة 6/3/2020 في دوري أبطال أفريقيا

الترجي يدخل اللقاء ويفتقد أبرز نجومه امثال ألياس شتي الظهير الأيسر للفريق بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب في القاهرة بالإضافة إلى محمد علي بن رمضان الذي تعرض للطرد من قبل الحكم المغربي رضوان جيد في لقاء الذهاب.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” أصدرت عدد من العقوبات ضد لاعبي الترجي والجهاز الفني للفريق على خلفية الأحداث التي وقعت في مباراة الذهاب في القاهرة.

أما الزمالك يدخل المباراة وهو يعلم أنها لن تكون سهلة على الإطلاق بسبب حماس جماهير ولاعبي الترجي الذين يريدون الثأر من الزمالك بعد الخسارة في مباراتين

ويطمح الزمالك في تحقيق نتيجة ايجابية ومحاولة الفوز على الترجي في عقر داراه لتكريس العقدة لديه، ويغيب عن الزمالك في هذه المباراة كلاً من عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني وكريم بامبو وعمر السعيد لاسباب مختلفة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم بملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك كان قد فاز في لقاء الذهاب على الترجي 3-1 باستاد القاهرة يوم الجمعة الماضي

وضم التشكيل:

محمد ابو جبل فى حراسة المرمي

محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود الونش – حازم امام فى خط الدفاع

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طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد زيزو – يوسف اوباما – اشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفي محمد فى خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش – محمد عبد السلام – محمد حسن – شيكابالا – مصطفي فتحي – اسلام جابر – كاسونجو.



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