نواف العابد يغيب عن الهلال امام الاتفاق

تأكيد غياب نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن مواجهة الاتفاق غدا السبت، بعد شعوره بآلام في عضلة البطن أثناء مشاركته في تدريبات الفريق .

واختتم استعداداته الميدانية لمواجهة الاتفاق في

اللقاء الذي يجمعهما على ملعب جامعة الملك سعود في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فريق التعاون

، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقام مباراة الهلال أمام فريق الاتفاق فى تمام ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٤٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:٤٠ بتوقيت أبو ظبي .

ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٧ نقطة.