ما هو موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020..ولماذا نهائي واحد؟

ينتظر عشاق الكرة الأفريقية النسخة الأولى من النهائي الواحد لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، مع حلول نهاية شهر مايو المقبل، بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” المضي قدمًا في تلك الخطوة، بفتح الباب أمام الدول الراغبة في استضافة المباراة خلال الفترة من 10 إلى 20 فبراير الماضي.

بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تُنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عقدين، لم تحظ بنهائي واحد على مدار تاريخها من بعد النسخة الافتتاحية عام 1964.

وأقيم اللقاء الختامي لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة مرة واحدة فقط عندما فاز أوريكس دوالا الكاميروني بنتيجة 1/2 أمام نادي الملعب المالي عام 1964، وشهدت تلك النسخة مشاركة ناديي ريال ريبوبليكانز الغاني والقطن الإثيوبي.

وبعد توقف البطولة لمدة سنة، أقيمت المباراة النهائية للنسخة الثانية لدوري أبطال أفريقيا عام 1966 من مباراتي ذهاب وإياب بين ناديي “ريال باماكو المالي وستاد أبيدجان الإفواري”، وانتهت بتتويج ستاد أبيدجان بفضل الريمونتادا التاريخية التي حققها في مباراة العودة بالفوز 1/4 بعد الخسارة في الذهاب 1/3.

موعد نهائي دوري الأبطال 2020

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” موعد المباراة النهائية (الواحدة) لدوري أبطال أفريقيا عن موسم 2020/2019 لتكون يوم 29-5-2020، أي بعد 5 أيام من موعد نهائي بطولة الكونفدرالية 2020/2019 والمقرر إقامته من مباراة واحدة على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية “الرباط”.

ويأتي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 بعد 5 أو 6 أيام من انتهاء شهر رمضان المعظم الذي سينتهي إما يوم 22 أو 23 مايو، ما يعني كذلك أن مباراة نهائي الكونفدرالية ستتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووصف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، سامسون أدامو، تاريخ إصدار القرار بشكل رسمي ونهائي (9 أكتوبر 2019) بأكثر لحظة إثارة وأهمية في تاريخ دوري أبطال أفريقيا.

وقال سامسون أدامو قبل سحب قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا نهاية عام 2019 “نحن أمام لحظة تاريخية الآن بعد تغيير نظام نهائي بطولتي الكاف (دوري أبطال أفريقيال والكونفدرالية) ليقاما من مباراة واحدة بدلاً من مباراتين”.

Advertisements

لماذا نهائي واحد؟

أقيمت المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لآخر مرة من مباراتي ذهاب وإياب بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، ولعبت المباراة الأولى على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 25 مايو 2019، وانتهت بالتعادل الإيجابي.

بينما أقيمت مباراة الإياب يوم الجمعة 31 مايو 2019، وأثارت تلك المباراة الكثير من الجدل، إذ توقف اللعب فيها عند الدقيقة 62 بسبب احتجاج لاعبي الوداد على الحكم بحجة غياب تقنية الڤار.

وأراد الوداد إعادة لقطة هدف لاعب الوسط “وليد الكرتي” الذي ألغي بقرار من حكم الراية بداعي التسلل عند تمرير الكرة بالعرض داخل منطقة الجزاء.

واستمرت مداولات بين رئيس الاتحاد الأفريقي “أحمد أحمد” ومسؤولي الترجي والوداد لمدة 30 إلى 45 دقيقة كاملة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وأثبتت الإعادة التلفزية أحقية الوداد في هدف وليد الكرتي والتعادل 1/1، وبالتالي تحول المباراة إلى أشواط إضافية ومن ثم ركلات جزاء، غير أن الحكم الجامبي “جاساما” رفض رؤية اللقطة في الإعادة، وتمسك بالبقاء على أرض الملعب لحين مثول لاعبي الوداد لقراره، ليلغي المباراة فيما بعد.

وبعد تأكد إدارة الوداد من أن تعطل الڤار لا يوقف أو يلغي أو يعيد المباريات، بالتالي اعتبار الفريق خاسرًا بداعي الإنسحاب، قرر رئيس النادي “سعيد الناصيري” التظلم أمام الكاف والمحكمة الرياضية من غياب التأمين وضعف الأمن التونسي، لكن شكواه ذهبت أدراج الرياح، واحتفظ الترجي بلقب البطولة.

وقرر الاتحاد الأفريقي “كاف” بعد تلك الأزمة تغيير نظام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لتكون من مباراة واحدة على ملعب محايد، مثلما هو الحال في منافسات دوري أبطال أوروبا وبطولة أميركا اللاتينية للأندية الأبطال “كوبا ليبرتادوريس”، على أن تكون البداية من نسخة موسم 2020/2019.