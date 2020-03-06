النصر يعطل قطار شباب الاهلي دبي بريمونتادا مثيرة

عطل فريق النصر قطار انتصارات فريق شباب الأهلي دبي بعدما اقتنص نقطة ثمينة من أرضه بتعادله 2-2، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة 6-3-2020، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي (الدوري الإماراتي).

ونجح النصر في قلب تأخره بهدفين أمام شباب الأهلي، حيث تقدم الأخير في الدقيقة 24 عن طريق “أحمد خليل”، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 31.

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وفي الدقيقة 50 سجل الإسباني “ألفارو نيجريدو” هدف تقليص الفارق للنصر، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما يحتل النصر المركز السابع برصيد 28 نقطة.