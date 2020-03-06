ما هو ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2020؟

أزاح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أخيرًا، عن الدول التي ترشحت من أجل استضافة نهائي نسخة دوري أبطال أفريقيا 2020، بعد العودة لإقامة المباراة النهائية من مباراة واحدة فقط.

واعتادت الأندية الأفريقية على خوض النهائي على مرحلتي ذهاب وعودة، ولكن رئيس “الكاف” أحمد أحمد وجد أنه من الأفضل اللعب في مكان محايد، ولا سيما عقب الأحداث المؤسفة التي شهدها نهائي 2019 بين الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي، على ملعب رادس.

وبالحديث عن ملعب رادس في تونس، فقد كان أحد ثلاثة ملاعب ترشحت من أجل احتضان المباراة النهائية، بالإضافة إلى مركب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء المغربية، وأخيرًا ملعب مدينة دوالا الكاميرونية.

وسيتم الاختيار بين الثلاثة من قبل لجان الكاف، ومن ثم الكشف عن الملعب الذي تم الاستقرار عليه، من أجل خوض النهائي المرتقب، والذي قد يجمع دربيات أفريقية محلية، سواء ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، أو ديربي “كازابلانكا” بين الرجاء والوداد، وحتى كلاسيكو تونس بين الترجي والنجم الساحلي.

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ما هو ملعب نهائي دوري الأبطال؟

وستبقى حظوظ دولة المغرب قائمة، في ظل كونها البلد الأكثر جاهزية، وسبق وكانت شاهدة على تنظيم أحداثًا قارية وعالمية، وخرجت للنور بشكل ناجح على كافة الأصعدة، لعل أبرزها تنظيم نسخة من كأس العالم للأندية.

وستحظى المغرب بمنافسة كاميرونية، في ظل مراقبة “الكاف” لآخر استعدادات البلد المستضيف لنهائي أمم أفريقيا 2021، حيث ستكون مدينة دوالا أحد المدن الرئيسية في احتضان منافسات الكان القادم.

وفي سياق متصل، حصل ملعب “مولاي عبد الله” بالعاصمة المغربية الرباط، على شرف تنظيم نهائي كأس الكونفدرالية لعام 2020، بالتزكية، في ظل غدم تقديم أي دولة أخرى ملفها لاستضافة المباراة.

وسيتحول تنظيم المغرب لنهائي كأس الكونفدرالية إلي تنظيم مثالي إذا ما تمكن الثنائي المغربي “حسنية أكادير ونهضة بركان” من الترشح إلى المباراة الأخيرة، بعد تقديمها لمستوى متميز في الدور ربع النهائي من البطولة أمام النصر الليبي والمصري البورسعيدي – على الترتيب -.