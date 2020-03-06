اونلاين | كورة لايف Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك | بث مباشر مباراة الزمالك والترجي بدون تقطيع kora goooal | رابط ماتش الزمالك بي ان سبورت hd 1

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كول كورة – مشاهدة بث مباشر (يلاشووت حصري) مباراة الزمالك ضد الترجي، اليوم الجمعة 6 مارس في دوري أبطال إفريقيا KORA LIVE، متابعة بث مباشر KORA STAR القمة العربية بين الزمالك والترجي على ستاد "{ادس" في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشاهدة مباشر كورة أونلاين مباريات دوري الأبطال، حيث يسعي الفارس الأبيض لمواصلة تفوقه على بطل تونس ومواصلة انتصاراته وتكريس عقدته التاريخية أمام الترجي، وحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي - شاهد بث مباشر مباراة الزمالك KORA LIVE.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد الترجي (دوري أبطال إفريقيا) كول كورة| شاهد YALLA SHOOT بث مباشر مباريات دوري أبطال إفريقيا:

تنطلق أحداث المواجهة المنتظرة بين الزمالك والترجي اليوم الجمعة 6 – 3 – 2020 في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 11:00 مساءا بتوقيت مدينة أبوظبي، شاهد بث مباشر مباراة الزمالك والترجي عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الرسمي لمباريات البطولة الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الفريق الأبيض 3-1.

من المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الترجي اليوم الجمعة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

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خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – محمد اوناجم

يلا لايف – بث مباشر مباريات دوري أبطال إفريقيا، وتحمل مباراة اليوم رقم 14 للزمالك بالبطولات الإفريقية على الملاعب التونسية، حيث سبق وواجه أندية تونس على ملاعبها في 13 مباراة سابقة، حقق انتصارين فقط، وخسر 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهم، وسجل لاعبي الفريق الأبيض 13 هدفا، واستقبلت شباكه 26 هدفا خلال مواجهاته ضد التوانسة على أرضهم، مشاهدة بث مباشر KOOORA 4 GOAL.

مشاهدة بث مباشر وحصري كورة أونلاين لمباريات دوري أبطال إفريقيا علي شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية المشفرة، حيث تذاع مباراة الزمالك والترجي عبر قناة BEIN SPORTS HD 2 بتعليق عربي مميز لـ عصام الشوالي، كما يوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي بث مباشر بجودة تناسب جميع السرعات على رابط الأسطورة.