رياضة | من أجل عيون نيمار.. برشلونة يترك نجمه لباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أجل عيون نيمار.. برشلونة يترك نجمه لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة لإستعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن نادي برشلونة سوف يخوض جولة جديدة من المفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأكد موقع LE 10 SPORTالفرنسي أن نادي برشلونة يخطط لعقد صفقة تبادلية مع نادي باريس سان جيرمان تتضمن انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة إلي النادي الباريسي، مقابل الحصول على خدمات نيمار، وذلك بسبب عدم استقرار الوضع المالي للبلوجرانا.

وأوضح الموقع الفرنسي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يريد عودة نيمار لصفوف برشلونة الصيف المقبل، ولن يمانع في رحيل أنطوان جريزمان لباريس سان جيرمان إذا كان هذا السبيل الوحيد لعودة زميله البرازيلي مرة أخري.

وكان نيمار رحل عن برشلونة عام 2017 وانتقل لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وحاول النادي الكتالوني استعادة خدماته الصيف الماضي لكن الصفقة لم تتم.