رياضة | باريس سان جيرمان يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتوجيه ضربة قوية إلى نادي ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية بشأن ضم نجم الفريق.

وكان نادي ريال مدريد قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان في خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "باريس يونايتد" الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان حسم موقفه النهائي من رحيل مبابي عن الفريق.

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وكشفت الصحيفة أن نادي موقف باريس سان جيرمان النهائي هو رفض رحيل مبابي عن الفريق نهائيا نظرا لحاجة الفريق الشديد له.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان يستعد لتجديد عقد كيليان مبابي مع الفريق قبل انتهاء الموسم الجاري ورفع راتبه مع الفريق ليصبح الأعلى أجرا في العالم.

يذكر أن عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان ينتهي مع نهاية عام 2022 القادم وهو يحصل حاليا على راتب 17 مليون يورو في الموسم.

وقد شارك كيليان مبابي في 32 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 30 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.