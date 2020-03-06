رياضة | بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهدف.. الزمالك يتلقي ضربة موجعة أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل طارق حامد لاعب نادي الزمالك على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه ضد نادي الترجي الرياضي التونسي في المباراة التي تقام على ملعب رادس الأولمبي في إياب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف يغيب نجم خط وسط نادي الزمالك عن مباراة الذهاب في الدور النصف نهائي في حال تأهل القلعة البيضاء من هذا الدور من البطولة بسبب تراكم البطاقات، وكان قد حصل أيضاً على بطاقة في مباراة الذهاب بالقاهرة.

ويتفوق فريق الترجي التونسي على الزمالك بنتيجة هدف نظيف بعد مرور منتصف الشوط الأول من اللقاء.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.