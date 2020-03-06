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رياضة | الترجي يحشد قوته الضاربة لمواجهة الزمالك

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الترجي التشكيلة الرسمية لمواجهة الزمالك بعد قليل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة الترجي الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى :معز بن شريفية  

 

خط الدفاع :  حسين الربيع  -ايهاب المباركي -  عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي

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خط الوسط: فوسيني كوليبالي -  كوامي بونسو -بلال بن ساحة  - حمدو الهوني   

خط الهجوم : فادي بن شوق - ابراهيم واتارا.

الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز بمعركة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي .

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