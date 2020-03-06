رياضة | الترجي يحشد قوته الضاربة لمواجهة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يحشد قوته الضاربة لمواجهة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الترجي التشكيلة الرسمية لمواجهة الزمالك بعد قليل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت تشكيلة الترجي الرسمية كالتالي:
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حراسة المرمى :معز بن شريفية
خط الدفاع : حسين الربيع -ايهاب المباركي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي
خط الوسط: فوسيني كوليبالي - كوامي بونسو -بلال بن ساحة - حمدو الهوني
خط الهجوم : فادي بن شوق - ابراهيم واتارا.
الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في الفوز بمعركة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي .