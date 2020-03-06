رياضة | عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة مساء اليوم بملعب رادس في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وضم التشكيل:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمي

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام فى خط الدفاع

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طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفى محمد فى خط الهجوم

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - شيكابالا - مصطفي فتحي - اسلام جابر - كاسونجو.

يذكر أن الزمالك كان قد فاز في لقاء الذهاب على الترجي 3-1 باستاد القاهرة.