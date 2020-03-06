رياضة | فايلر قبل مواجهة صن داونز: على الجميع أن ينسي مباراة الخمسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر قبل مواجهة صن داونز: على الجميع أن ينسي مباراة الخمسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري رينيه فايلر، جاهزية الفريق للمباراة المقررة أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي غداً السبت، على ملعب "لوكاس موريبي" في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أن اللقب هو هدف الأهلي في البطولة.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الجمعة، في إستاد لوكاس موريبي: "مباراة الفريقين الموسم الماضي أصبحت من الماضي، وعلينا أن ننظر إلى الحاضر والبطولة الحالية.. في القاهرة حققنا الفوز بهدفين دون رد على صن داونز، ولكن هذا لا يعني تأهلنا في البطولة".

وكان صن داونز قد أطاح بالأهلي من دور الثمانية في نسخة الموسم الماضي من البطولة نفسها، إذ فاز صن داونز 5-0 ذهاباً ثم خسر إياباً في مصر 0-1.

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وأضاف فايلر أن نتيجة الموسم الماضي كانت ثقيلة، ومباراة الفريقين غداً ستكون متكافئة، والأهلي أدى ما عليه في مباراة الذهاب في القاهرة وحقق الفوز بهدفين، "ولكن النتيجة غير مطمئنة وعلى الفريق أن يحسم تأهله من جنوب أفريقيا".

وقال فايلر: "قبل أي شيء، هدفنا الأساسي أن نحقق لقب دوري أبطال أفريقيا، ونسعى إلى ذلك بكل قوة.. والبطولة بشكل عام قوية وتضم أفضل فرق في قارة أفريقيا".

وأشار فايلر إلى أنه لا ينشغل بما يجرى تداوله في الإعلام داخل جنوب أفريقيا، أو أي تصريحات تصدر من داخل صن داونز، وتركيزه فقط مع فريقه وتجهيزه لمباراة الغد.

وأشاد فايلر بالأجواء في جنوب أفريقيا، وأكد عدم وجود أي مشكلة للفريق فيما يتعلق بحالة الطقس، خاصة أن الأهلي جاء مبكراً من أجل التأقلم مع الأجواء في بريتوريا.