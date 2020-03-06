رياضة | التعادل السلبي يحسم مباراة الرائد ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم مباراة الرائد ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الرائد بنظيره الفتح، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واستحوذ الرائد على الكرة في الدقائق الأولى من الشوط الأول، بحثا عن هدف مبكر يربك حسابات الفتح، ولكن بدون جدوى.

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وعلى الجانب الأخر أهدر الفتح العديد من الفرص المحققة للتسجيل، والتي تصدى لها حارس الرائد.

وفي الشوط الثاني، طالب الرائد حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء، بعد التدخل العنيف مع جهاد الحسين، لكن لم يقرر الحكم احتساب ضربة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر، وارتفع رصيد الرائد إلى 32 نقطة في المركز الخامس

