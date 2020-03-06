شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (0)-(1) الترجي.. إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره الترجي الرياضي التونسي، على ملعب رادس في المباراة التي تجمع الفريقين في إياب دور الثمانية «ربع النهائي» لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد فاز في لقاء الذهاب على الترجي 3-1 باستاد القاهرة.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد عبدالشافي – محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد «زيزو» – يوسف إبراهيم «أوباما» – أشرف بن شرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد عبدالسلام – محمد حسن – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – مصطفى فتحي – إسلام جابر – كاسونجو.

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تشكيل الترجي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

الدفاع: إيهاب المباركي، اليعقوبي، بدران، حسين الربيع.

الوسط: كوليبالي، بونسو، بن شوق، بن ساحة، حمدو الهوني.

الهجوم: واتارا.

أبرز أحداث اللقاء:

د3: ركلة جزاء من لمسة يد على محمود علاء

د5: بن ساحة يسجل الهدف الأول من ركلة الجزاء

د6: إنذار لطارق حامد لاشتباكه مع لاعبي الترجي بعد ركلة الجزاء