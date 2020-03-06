شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية تؤازر الأهلي في المران الختامي قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت الجالية المصرية في جنوب إفريقيا، على حضور المران الختامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام غدا السبت، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

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وحرص أفراد من الجالية المصرية على مؤازرة الفريق خلال المران الأخير للأهلي الذي أقيم على استاد لوكاس موريبي.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق غدا أمام صن داونز.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد القاهرة قد انتهت بفوز الاهلي بهدفين نظيفين.