شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك .. لاعبو الدم والذهب يقرأون الفاتحة قبل انطلاق المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو الترجى التونسى، على قراءة الفاتحة فى دائرة منتصف ملعب رادس عقب نهاية عمليات الإحماء قبل مواجهة الزمالك، التى ستنطلق فى التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.



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وخرج لاعبو الترجى التونسى عقب قراءة الفاتحة إلى غرفة الملابس لارتداء قمصان المواجهة وسط حماس من جانب جماهيرهم قبل لقاء الزمالك، أعلن الحساب الرسمي للنادى التونسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة ضيفه فريق الزمالك، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "رادس"، في إياب دور ربع نهائي، دورى أبطال أفريقيا.

وشهد تشكيل الترجى التونسي تغييرين اضطراريين بدخول حسين الربيع ظهير أيسر بدلا من المصاب الياس شتى، وسيكون فادى بن شوق بديل عبد الرؤوف بن غيث فى وسط الملعب، الغائب بداعى الإيقاف، يغيب المدير الفنى معين الشعبانى ومساعده الأول مجدى تراوى، عن التواجد على مقاعد بدلاء الفريق، بعد عقوبة الإيقاف التى حصل عليها من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم، بعد اهانتهم المغربى رضوان جيد حكم مباراة الذهاب.

ويدخل فريق الترجى التونسي المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: إيهاب المباركى ، حسين الربيع ، محمد على اليعقوبى ، عبد القادر بدران

الوسط: فوسينى كوليبالى ، كوامى بونسو ، فادى بن شوق

الهجوم: بلال بن ساحة ، إبراهيم واتارا ، حمدو الهونى.

ونجح الزمالك فى الفوز على الترجى بنتيجة 3-1 فى مباراة الذهاب ويحتاج للخروج بأى تعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد لضمان التأهل إلى نصف النهائى لأول مرة منذ 2016.