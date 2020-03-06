شكرا لقرائتكم وزير الرياضة ينقذ مراكز الشباب المغمورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظلت مراكز شباب كثيرة خارج دائرة اهتمامات المسئولين بوزارة الشباب والرياضة لفترة طويلة، لكن الصورة تغيرت تماما في عهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحالي، الذي بدا حريصا علي دعم ومساندة مراكز الشباب المغمورة للوفاء بالتزاماتها وتأدية رسالتها. ودعم وزير الرياضة مؤخرا عدد من مركز الشباب المهمشة والمغمورة بعدد من الأجهزة الرياضية، ومنها مركز شباب قرية الرهاوي التابعة لمحافظة الجيزة الذي حصل علي 10 أجهزة رياضية حديثة كان في أمس الحاجة إليها ليستكمل رسالته تجاه الشباب. وبذل مسئولي الوزارة وخاصة الثنائي رمزي هندي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بالوزارة والدكتور ضياء دويدار مدير الادارة العامة للمنشآت الشبابية جدها كبيرا في دعم مراكز الشباب في القترة الأخيرة.

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