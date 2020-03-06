شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك.. طارق حامد يغيب عن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب طارق حامد لاعب وسط الزمالك عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تأهل فريقه، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثالثة أمام الترجي التونسي، بعد انذارين كان الأول بالسوبر الأفريقي، والثانية في ذهاب دور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا، قبل ان يتلقى البطاقة الثالثة في موقعة الإياب في رادس امام 60 ألف مشجع تونسي.

وحصل طارق حامد على الانذار بعدم احتكاكه بلاعب الترجي بلال بن ساحة، عقب تسجيل ألأخير هدفا للترجي من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.

ونجح الزمالك في الفوز على الترجي بنتيجة 3-1 في مباراة الذهاب ويحتاج للخروج بأي تعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، لضمان التأهل إلى نصف النهائي لأول مرة منذ 2016.

ولعب الزمالك مباراة الترجي المصيرية في رادس، بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل حارسا للمرمى، ورباعي الدفاع حازم امام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي، وخط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم أشرف بن شرقي، مصطفي محمد، يوسف أوباما.

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وراهن الترجي في ظل الغيابات والإيقافات التي يعاني منها على تشكيل مكون من، معز بن شريفية في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع حسين الربيع، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، إيهاب المبارك، وفي الوسط الرباعي فوسيني كوليبالي، فادي بن شوق، كوامي بونسو، وبلال بن ساحة، وفي الهجوم الثنائي حمدو الهوني وابراهيما واتارا.

ويلتقي الفائز من الرجاء ومازيمبي مع الفائز من الزمالك والترجي على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس.

ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته.