شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة .. الترجي 1 × 0 الزمالك .. خناقة وهدف وإنذارين × ربع ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لحظة بلحظة الترجي ضد الزمالك يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الترجي ضد الزمالك، فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقى.

الثأر والانتقام رسالة جماهير الترجى للاعبيها

د 1.. تسديدة أولى للزمالك ولكن بن شريفية يتصدى لها. د2.. أول حالة تسلل على لاعبى الترجى التونسى. د3.. لمسدة يد على محمود علاء داخل منطقة جزاء الزمالك تسفر عن ركلة جزاء مبكرة للترجى. د5.. بن ساحة يسجل للترجى أول أهداف اللقاء. شاهد هدف الترجى

د7.. إنذار أول لطارق حامد بالزمالك وبن ساحة بالترجى بسبب الاشتباك داخل أرض الملعب. د 8.. ركلة حرة لصالح فريق الزمالك في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد تدخل قوي من حمدو الهوني على أقدام أحمد سيد زيزو.

شاهد الدخلة الرائعة لجماهير الترجى فى مواجهة الزمالك من هنا.. د 10.. مجموعة من الكرات التعاونية بين أقدام لاعبي الفريقين في منتصف الملعب. د 11 .. ركلة حرة لصالح فريق الزمالك في منتصف الملعب بعد إعاقة لمحاولة مرور فرجاني ساسي. د 12 امتلاك للكرة بين أقدام لاعبي الترجي ومحاولات هجومية يقابلها تمركز دفاعي جيد من لاعبي فريق الزمالك.

شاهد خناقة طارق حامد وبلال بن ساحة د 13 انحصار للكرة في منتصف الملعب دون خطورة على كلا المرميين. د 14 تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعبي الترجي في منتصف ملعبهم الدفاعي. د 15 ركلة حرة لصالح فريق الزمالك في منتصف الملعب بعد إعاقة لطارق حامد. د16 تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق الترجي في منتصف الملعب. لحظة بلحظة الترجي ضد الزمالك Advertisements

لافتة الترجى وجاء تشكيل الزمالك أمام الترجى كالتالي : حراسة المرمي : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم امام ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الشافي خط الوسط : طارق حامد ، فرجاني ساسي ، أحمد سيد زيزو خط الهجوم : أشرف بن شرقي ، مصطفي محمد ، يوسف أوباما بينما يدخل فريق الترجى التونسي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: معز بن شريفية الدفاع: إيهاب المباركى ، حسين الربيع ، محمد على اليعقوبى ، عبد القادر بدران الوسط: فوسينى كوليبالى ، كوامى بونسو ، فادى بن شوق الهجوم: بلال بن ساحة ، إبراهيم واتارا ، حمدو الهونى وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد فى حديثه مع لاعبى الخط الأمامى بالفريق على ضرورة استغلال التسديدات فى مواجهة الترجى التونسى، المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا. وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد فى حديثه مع لاعبى الخط الأمامى بالفريق على ضرورة استغلال التسديدات فى مواجهة الترجى التونسى، المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ستاد رادس، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وتحدث كارتيرون مع المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق إنه يعول عليه كثيرا فى استغلال التسديدات على مرمى الترجى فيما حرص المدير الفنى للزمالك على تدريب الفريق فى نهاية الاستعدادات على ركلات الترجيح تحسبا لأي أمر، وفاز الزمالك على الترجى فى القاهرة بنتيجة 3 / 1 ويبحث الأبيض الليلة حول تأكيد انتصاره وتخطى الفريق التونسى لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائى البطولة.

كما أصبح يوسف أوباما، لاعب نادى الزمالك، جاهزاً لقيادة الفارس الأبيض فى مباراة الترجى التونسى الليلة بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى الركبة داهمته خلال الفترة الأخيرة، وشارك أوباما فى التدريبات الجماعية للفريق وأصبح جاهزاً للظهور فى اللقاء ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى، فى المواجهة الثالثة للفريقان خلال أقل من شهر، حيث تفوق الأبيض فى المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الأفريقى بثلاثية مقابل هدف، وكررها فى ذهاب دورى الأبطال بالقاهرة.

لحظة بلحظة الترجي ضد الزمالك

لحظة بلحظة الترجي ضد الزمالك

وتأتى مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التى اجتاحت جماهير وإدارة الترجى بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف، والتى اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد أحداث لقاء الذهاب فى القاهرة بإيقاف قائد الترجى خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعبانى المدير الفنى ومساعده مجدى التراوى 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجى بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة فى الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.ويدخل لاعبو الفارس الأبيض مواجهة اليوم وأمامهم هدف واحد وهو العودة للقاهرة بتذكرة التأهل لنصف النهائى الأفريقى بحثاً عن اللقب الأفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ 18 عاماً، وتحديد منذ عام 2002 عندما اقتنص اللقب حساب الرجاء البيضاوى المغربى، كما يرغب الأبيض فى تأكيد جدارته بالتفوق على الترجى والذى تحقق خلال المواجهات الأخيرة وبات يمثل عقدة للتوانسة.