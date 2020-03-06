بحضور 50ألف متفرج.. انطلاق مباراة الزمالك والترجي.. بث مباشر

تنطلق مباراة الترجي التونسي ضد الزمالك بعد قليل في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي برادس.



وبدأت جماهير الترجي التونسي في الزحف نحو مدرجات ملعب رادس استعدادًا لمؤازرة فريقها في المواجهة المنتظرة والمرتقبة أمام الزمالك، مساء اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يشهد ملعب رادس حضور 50 ألف مشجع لمؤازرة الفريق التونسي، في مباراة يحتاج فيها الزمالك للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف، من أجل التأهل للدور قبل النهائي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل المباراة كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

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خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مصطفى محمد.

بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود جنش – محمد عبد السلام – محمد حسن – شيكابالا – مصطفي فتحي – اسلام جابر – كاسونجو.

ويغيب عن الزمالك في مواجهة اليوم كل من: محمد عبدالغني، عبدالله جمعة، محمد أوناجم، وكريم بامبو، بينما يغيب عن الترجي إلياس شتي للإصابة، وعبدالقادر بن غيث وخليل شمام للإيقاف، في حين يستعيد الفريق الجزائري عبدالقادر بدران قلب الدفاع.

وستكون المباراة منقولة على قناة "بين سبورت ماكس 9 الفرنسية" المفتوحة على القمر الصناعي أسترا، وعبر قناة "بين سبورت 1 HD" المشفّرة، والقناة الوطنية الأولى على التردد الأرضي، وسيدير المواجهة تحكيميا الجزائري مصطفى غربال.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتييجة إيجابية لحسم العبور للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد نجاح الفريق في الانتصار ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



ويغيب عن الزمالك في مواجهة اليوم كل من: محمد عبدالغني، عبدالله جمعه، محمد أوناجم، وكريم بامبو، بينما يغيب عن الترجي إلياس شتي للإصابة، وعبدالقادر بن غيث وخليل شمام للإيقاف، في حين يستعيد الفريق الجزائري عبدالقادر بدران قلب الدفاع .