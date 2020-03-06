شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك والترجى.. جماهير الأهلي توجه رسائل قوية للأبيض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من مباراة الزمالك و الترجي التونسي في الدوري بإياب الدور رابع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رصدت كاميرا دوت مصر باستطلاع رأى جماهير الكرة في مصر، حول آرائهم، وتوقعاتهم لنتيجة المباراة ، فقال أحدهم أتوقع نتيجة مباراة الزمالك و الترجي التونسي بفوز نادي الزمالك بفارق 3 أهداف
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر وتونس مع دقات التاسعة مساءً صوب استاد رادس، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك والترجى، والذى يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث لا بديل لفريق الدم والذهب عن الفوز على أبناء ميت عقبة بينما يكفى الفريق الأبيض التعادل بأى نتيجة أو حتى الهزيمة بفارق هدف واحد .
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