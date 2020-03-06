شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تأمين مكثف لبعثة الزمالك في الطريق إلي ملعب رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظيت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتأمين مكثف من جانب قوات الامن التونسية اثناء رحلة الفريق من فندق الإقامة الي استاد رادس لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر لها التاسعة من مساء اليوم في إياب دور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر ان تصل بعثة الزمالك الي ملعب المباراة خلال دقائق علي ان يلقي الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاصرة فنية علي اللاعبين فور الوصول الي ملعب المباراة.

وتأتى مواجهة الليلة وسط أجواء مشحونة بسبب حالة الغضب التى اجتاحت جماهير وإدارة الترجى بعد قرارات لجنة الانضباط بالكاف، والتى اتخذت قرارات قوية ضد الجهاز الفنى واللاعبين بعد أحداث لقاء الذهاب فى القاهرة بإيقاف قائد الترجى خليل شمام 6 مباريات، وعبد الرؤوف بلغيث 4 مباريات، وإيقاف معين الشعبانى المدير الفنى ومساعده مجدى التراوى 4 مباريات وعقوبات مالية على الترجى بلغت 140 ألف دولار، فى نفس الوقت هناك رغبة فى الثار من تفوق الزمالك على الترجى خلال الأسابيع الأخيرة.

وضربت الغيابات صفوف فريق الدم والذهب، حيث يخوض الترجى مواجهة الليلة بعد قرارات الكاف بإيقاف معين الشعبانى، المدير الفنى ومساعده وخليل شمام، رؤوف بن غيث ومحمد على بن رمضان، بداعى الإيقاف، بالإضافة إلى إلياس شتى، بداعى الإصابة، وسط ضغوط جماهيرية كبيرة مطالبة بالثأر من الزمالك، ويقود الترجى على الدكة القيادة الفنية عثمان النجار المدرب المساعد المكلف بالتقييم، بينما سيجلس الشعبانى فى المدرجات، وهو ما يعمل كارتيرون على استغلاله.

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من ناحية أخرى أكد مسئول بعثة الزمالك فى تونس أن جميع أفراد البعثة بخير، وأن فندق إقامتهم بعيد عن موقع التفجيرات التى وقعت منذ قليل بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، بعدما تفجير انتحاريين نفسيهما أمام السفارة ما أدى لمقتلهما وإصابة 5 من رجال الأمن التونسى ومواطنة.

وقال مسئول بعثة الزمالك إن بعثة الفريق بعيدة عن م السفارة، مؤكدا أن هناك إجراءات أمنية مكثفة حول فندق إقامة البعثة منذ قدومهم لتونس وأن الأمور تسير بصورة طبيعية حتى الآن، والجميع جاهز لموقعة رادس وحسم التأهل للدور قبل النهائى بدورى ابطال أفريقيا.

وأشار مسئول بعثة الزمالك إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، فالجميع بخير مطمئنا الجماهير المصرية على جاهزيتهم لموقعة رادس والتى ستكون مسرحا كرويا بين فريقين كبيرين وأن فريقه من الجانب الفنى فجميع اللاعبى بحالة جيدة ويتبقى اختيار التشكيل الأساسى للقاء من اختصاصات الفرنسى باتريس كارتيرون.

ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، بإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا فى المواجهة الثالثة التى تقام باستاد رادس بتونس وسط حضور 60 ألف مشجع يدعمون فريق الدم والذهب، وهى المواجهة الثالثة للفريقين خلال أقل من شهر، حيث تفوق الأبيض فى المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الأفريقى بثلاثية مقابل هدف، وكررها فى ذهاب دورى الأبطال بالقاهرة.