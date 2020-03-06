شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إحماء الزمالك قبل مواجهة الترجى فى موقعة رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الزمالك والترجي التونسي عمليات الاحماء قبل مباراة الفريقين المقرر اقامتها فى التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الإياب بدور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا.

كما قام طاقم حكام مباراة الزمالك والترجي بالنزول لأرض الملعب لاجراء عملية الاحماء أيضا، فيما رصد ”الخليج 365”، الأجواء داخل ملعب رادس حيث وصل الحضور الجماهيري الي 60 الف متفرج وفقا لارقام بيع تذاكر المباراة المعلنة قبل انطلاقها، كما اشتعلت مدرجات الترجي بهتافات حماسية قبل المباراة بساعات.

وحظيت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتأمين مكثف من جانب قوات الامن التونسية أثناء تحركات الفريق من فندق الإقامة الي استاد رادس ووصلت الحافلة إلى الملعب وسط ذلك التأمين، أكد مسئول بعثة الزمالك فى تونس أن جميع أفراد البعثة بخير، وأن فندق إقامتهم بعيد عن موقع التفجيرات التى وقعت منذ قليل بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، بعدما تفجير انتحاريين نفسيهما أمام السفارة ما أدى لمقتلهما وإصابة 5 من رجال الأمن التونسى ومواطنة.

وقال مسئول بعثة الزمالك إن بعثة الفريق بعيدة عن السفارة، مؤكدا أن هناك إجراءات أمنية مكثفة حول فندق إقامة البعثة منذ قدومهم لتونس وأن الأمور تسير بصورة طبيعية حتى الآن، والجميع جاهز لموقعة رادس وحسم التأهل للدور قبل النهائى بدورى ابطال أفريقيا.

وأشار مسئول بعثة الزمالك إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، فالجميع بخير مطمئنا الجماهير المصرية على جاهزيتهم لموقعة رادس والتى ستكون مسرحا كرويا بين فريقين كبيرين وأن فريقه من الجانب الفنى فجميع اللاعبى بحالة جيدة ويتبقى اختيار التشكيل الأساسى للقاء من اختصاصات الفرنسى باتريس كارتيرون.

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ويلتقى الزمالك مع الترجى التونسى فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، بإياب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا فى المواجهة الثالثة التى تقام باستاد رادس بتونس وسط حضور 60 ألف مشجع يدعمون فريق الدم والذهب، وهى المواجهة الثالثة للفريقين خلال أقل من شهر، حيث تفوق الأبيض فى المباراتين السابقين، الأولى بقطر واقتنص السوبر الأفريقى بثلاثية مقابل هدف، وكررها فى ذهاب دورى الأبطال بالقاهرة.

فيما يلتقي الفائز من الرجاء ومازيمبي مع الفائز من الزمالك والترجي على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو الكونغو، فيما يواجه الفائز من الأهلي وصن داونز مع الفائز من الوداد والنجم الساحلي في نصف النهائي، على أن تقام المباراة الأولى في المغرب أو تونس.



احماء حكام مباراة الزمالك والترجي



احماء لاعبو الزمالك