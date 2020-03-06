شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك في خامس جولات الدور الثانى بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقيمت على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية في إطار الجولة الخامسة بالدور الثانى من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 / 2020 .

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، طلائع الجيش على القناة بنتيجة 3/0 و هليوبوليس على الطيران بنتيجة 3/0 و سموحة على الشمس بنتيجة3/1 و الزمالك على بتروجت بنتيجة 3/0 و الأهلى على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/0 .

بينما يقام يوم الاثنين القادم مواجهتيم مؤجلتين من نفس الدور الثانى بين الطيران مع الزمالك و الأهلى مع الشمس ، حيث تم تأجيل مواجهات القطبين الجولات الماضية بسبب مشاركتهم في البطولة العربية التي إستضافتها مصر و إختتمت الخميس الماضى بفوز الأهلى باللقب و الزمالك بالمركز الثانى .

Advertisements

وتأهل الزمالك إلى النهائي بالفوز على كاظمة الكويتي 3/0 ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على الأهلى البحرينى 3/2 .، قبل أن يفوز الأهلى 3 /0 على الفريق الأبيض بإستاد القاهرة .

فيما تقام الجولة السادسة يوم الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ، الزمالك مع طلائع الجيش و سموحة مع الأهلى و هليوبوليس مع الإتحاد اسكندرى و سبورتنج مع بتروجت و القناة مع الشمس و طنطا مع الطيران .

بينما تقام يوم الأثنين 16 مارس مواجهتين مؤجلتين أيضا للقطبين حيث يلتقى الزمالك مع الشمس و الأهلى مع الطيران قبل أن تقام الجولة السابعة يوم 20 مارس بلقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع الطيران والشمس مع طنطا و بتروجت مع القناة و الإتحاد السكندرى مع سبورتنج و الأهلى مع هليوبوليس و الزمالك مع سموحة .