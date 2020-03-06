شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موعد ظهور رمضان صبحى فى تشكيل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت جماهير الأهلى تنتظر بفارغ الصبر عودة نجم الفريق رمضان صبحى للمشاركة مع الأحمر، بعد الإصابة التي ألمت به.

وعلم "سوبر كورة" أن اللاعب لن يلحق بمباراة الأهلى وسموحة بالدورى، كما تردد، حيث نصح الطبيب الألماني الذى يشرف على علاج اللاعب، بإراحته من تلك المباراة التالية لمواجهة صن داونز، حتى يصبح مؤهلا بنسبة 100% للمشاركة.

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ومن المنتظر أن يعود رمضان صبحى، نجم النادى الأهلى، لتدريبات فريقه الجماعية فور عودة الفريق من رحلة جنوب أفريقيا، بعد استبعاده منها لعدم جاهزيته الفنية والبدنية، ويغيب رمضان صبحى عن مباريات الأهلى منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، قبل أن تتجدد الإصابة فور عودته، قبل أن يؤكد طبيب الأهلى أن حالة رمضان صبحى تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة فى المباريات، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى خلال إحدى التدريبات.

ويتابع رمضان صبحي حالته الطبية مع أحد الأطباء الألمان المتواجدين فى الجونة، والذى أكد للاعب منذ فترة صعوبة لحاقة بمباريات السوبر والقمة ومباراتى صن داونز على أن يتم تجهيز الجناح الدولى لمواجهة سموحة فى الدوري.

وكان مسئولو النادي الأهلي رفضوا فكرة سفر رمضان صبحي لاعب الفريق للعلاج في الخارج بدعوى مُعاناته من إصابة مُزمنة وشددوا على أن اللاعب لا يُعاني من إصابات خطيرة ولا يتعدى الأمر مجرد التهابات يشعر بها خلال تنفيذ البرنامج العلاجي الى يؤديه حالياً للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.

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ويتابع رمضان صبحي حالته الطبية مع أحد الأطباء الألمان المتواجدين فى الجونة، والذى أكد للاعب منذ فترة صعوبة لحاقة بمباريات السوبر والقمة ومباراتى صن داونز على أن يتم تجهيز الجناح الدولى لمواجهة سموحة فى الدوري.

وكان مسئولو النادي الأهلي رفضوا فكرة سفر رمضان صبحي لاعب الفريق للعلاج في الخارج بدعوى مُعاناته من إصابة مُزمنة وشددوا على أن اللاعب لا يُعاني من أصابات خطيرة ولا يتعدى الأمر مجرد التهابات يشعر بها خلال تنفيذ البرنامج العلاجي الى يؤديه حالياً للتعافي من إصابة العضلة الخلفية.