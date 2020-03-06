شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحضر قائمة "مفاجآت" استعداداً لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت انتخابات اتحاد الكرة مراحلها الساخنة مبكراً بعدما استقر الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق علي خوض الانتخابات المقبلة علي مقعد الرئاسة، والمقرر لها نهاية العام الجاري.

وكشف مصدر مقرب من شوبير أن الأخير استقر بنسبة كبيرة علي أفراد قائمته الانتخابية والتي وصفها المصدر بأنها أصبحت مكتملة المقاعد بعد عدة جلسات واجتماعات تمت بين شوبير والشخصيات المرشح انضمامها.

وأضاف المصدر ان قائمة احمد شوبير ستضم ما يقرب من 3 أسماء ستكون مفاجأة للشارع الكروي، وحرص خلالها شوبير علي ان تضم عناصر من كافة انحاء الجمهورية ما بين الصعيد ووجه بحري ومدن القناة، بخلاف وجود عناصر شابة ورجال اعمال يمتلكون جميعا خبرات طويلة في مجال الرياضة والكرة والاستثمار الرياضي.

في سياق متصل ، حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، شهر إبريل المقبل موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة التي سيرسلها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى الجبلاية، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها واعتمادها.

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ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" ، بتقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لتقام قبل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا في شهر يونيو أو يوليو المقبلين ، بناء علي طلب مسؤولي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.. وأكدت سارة ساليمون مسؤولة الفيفا لأعضاء اللجنة الخماسية أن لائحة فيفا بضرورة اقامة الانتخابات عقب دورة الألعاب الاولمبية ، لا ينطبق علي اللجنة الخماسية وإنما علي الاتحادات المنتخبة فقط ، وتنطلق الدورة الاولمبية يوم ٢١ يوليو المقبل .. واشترط الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" توقيع أى مرشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على "تعهد نزاهة" قبل خوض الانتخابات، تنفيذا لبند تضارب المصالح فى اللائحة الجديدة التى سيتم اعتمادها وتفعيلها قبل الانتخابات المقبلة.