شكرا لقرائتكم خبر عن بتشيرت الزمالك.. صلاح عبد الله يدعم الأبيض قبل مباراته أمام الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان صلاح عبد الله، على دعم نادى الزمالك، قبل مباراته المقرر لها اليوم في التاسعة مساءً أمام نادى الترجي التونسي في إياب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، ونشر صورة كوميكس له وهو يرتدي تيشرت النادي الأبيض عبر حسابه الشخصي وكتب ساخراً "تخرج مين يا كابتن دا انا صاحب الكورة"، مضيفاً "يارب الزمالك يفوز أو يتعادل ويفرح مصر، مين هيدعى معايا".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو

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خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مصطفى محمد، يوسف أوباما

ووصلت حافلة فريق الكرة بنادي الزمالك إلى ملعب رادس لخوض مباراة الترجي التونسي المقرر لها بعد قليل ضمن مباريات الإياب بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وسط حضور جماهيري يلصل الي 60 ألف متفرج وفقًا لأرقام بيع تذاكر المباراة المعلنة قبل انطلاقها.

وحظيت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتأمين مكثف من جانب قوات الأمن التونسية أثناء رحلة الفريق من فندق الإقامة إلى استاد رادس، ومن المقرر أن تصل بعثة الزمالك إلى ملعب المباراة خلال دقائق على أن يلقي الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاصرة فنية علي اللاعبين فور الوصول إلى ملعب المباراة.

من ناحية أخرى أكد مسئول بعثة الزمالك فى تونس أن جميع أفراد البعثة بخير، وأن فندق إقامتهم بعيد عن موقع التفجيرات التى وقعت منذ قليل بمحيط السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، بعدما تفجير انتحاريين نفسيهما أمام السفارة ما أدى لمقتلهما وإصابة 5 من رجال الأمن التونسى ومواطنة.

وقال مسئول بعثة الزمالك إن بعثة الفريق بعيدة عن م السفارة، مؤكدا أن هناك إجراءات أمنية مكثفة حول فندق إقامة البعثة منذ قدومهم لتونس وأن الأمور تسير بصورة طبيعية حتى الآن، والجميع جاهز لموقعة رادس وحسم التأهل للدور قبل النهائى بدورى ابطال أفريقيا.

وأشار مسئول بعثة الزمالك إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، فالجميع بخير مطمئنا الجماهير المصرية على جاهزيتهم لموقعة رادس والتى ستكون مسرحا كرويا بين فريقين كبيرين وأن فريقه من الجانب الفنى فجميع اللاعبى بحالة جيدة ويتبقى اختيار التشكيل الأساسى للقاء من اختصاصات الفرنسى باتريس كارتيرون.